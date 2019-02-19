برشلونة يبدأ بالإعداد لمستقبل دون ميسي

قال رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إنه يثق في أن هدافه التاريخي ليونيل ميسي سيواصل مشواره لما بعد عقده الحالي مع الفريق، الذي يمتد حتى صيف 2021، لكنه أكد أن الفريق يعمل من الآن للإعداد لمستقبل بدون النجم الأرجنتيني.

وصرح بارتوميو في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية بمناسبة مباراة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ليون الليلة: “نفكر في هذا، لكن هذا مستقبل لايزال بعيداً، إنه لاعب شاب، لديه 31 عاماً، مردوده مميز للغاية، يلعب أفضل في كل مباراة، لا أعلم كيف يفعل ذلك”.

وتابع رئيس برشلونة: “عندما سيكف ميسي عن اللعب لبرشلونة، لن يستطيع أحد تعويضه، سيكون الأمر مستحيلاً.. فخلف ميسي لا يوجد أحد، لا في برشلونة ولا في سواه.. مدرب الفريق وقتها سيكون عليه التفكير واختيار طريقة لعب الفريق”.

وبحسب بارتوميو، فهناك ثلاث مدارس يهتم بها النادي الكاتالوني في عالم كرة القدم، المدرسة البرازيلية والهولندية وبالأخص الفرنسية، مشيراً إلى أن “المواهب الكبيرة تخرج من هذه البلاد الثلاثة”.

وبخصوص أدريان رابيو، أكد رئيس نادي برشلونة عدم وجود أي اتصالات مع لاعب الوسط الفرنسي، الذي يدخل في مشكلات مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان، الذي يرغب في الرحيل عن صفوفه.

وأكد أن :النادي سيدخل بشكل مباشرة في مفاوضات حال رغبته في الحصول على خدمات اللاعب، لم تضع بعد خطة النادي للسنوات الثلاثة المقبلة، سنقوم بذلك في مارس (آذار) المقبل”.

وأشار إلى أن النادي يعطي الأولوية لتصعيد لاعبي الفريق الرديف “برشلونة ب” وإذا لم يجد المطلوب يبحث من الخارج، مضيفاً: “اليقين الوحيد هو أن رابيو سيصبح لاعباً حراً في 30 يونيو (حزيران) المقبل”.

وعن إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة، قال: “لم يقم والده، ولا هو نفسه أو محيطه بالاتصال لإبلاغنا برغبته في العودة”.

وتابع بارتوميو: “البرسا راهن على لاعبين اثنين في الهجوم، عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو، واللذين قمنا بشرائهما عقب رحيل نيمار، رسمنا خارطة طريقتنا”.

وشدد بارتوميو على أن “طموح برشلونة هو أن يحظى بلاعبين كبار للتتويج بالألقاب وليس لبيعهم لاحقاً”، مثلما حدث في حالة نيمار، عندما لجأ بي إس جي لدفع الشرط الجزائي في عقده، البالغ 222 مليون يورو، للحصول على خدماته.

وعن مباراة ليون، توقع رئيس النادي الكاتالوني مباراة صعبة أمام الفريق الفرنسي، وقال: “إنهم يقدمون كرة قدم جيدة، وسيلعبون بطمأنينة بعد وصولهم لهذا الدور، لكن الجميع يتوقع من برشلونة الوصول للنهائي”.