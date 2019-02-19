أهلي ٢٠٠١ يواجه الاتحاد السكندرى ببطولة الجمهورية

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يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على الاتحاد السكندري غداً الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ ٢٧ من بطولة الجمهورية.
تأتي مباراة الأهلي أمام الاتحاد بعد تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام بتروجت الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ٢٦.
وكان الأهلي تعادل في آخر مبارياتهأمام وادي دجلة، والتي كانت مؤجلة من الجولة ٢٠ للموسم، ولكنه ظل رغم ذلك متربعاً على صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٦١ نقطة، جمعهم من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٦١ هدفاً، واستقبلت
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.
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