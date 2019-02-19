أسرة الوفد تنعي خالد توحيد

يتقدم وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وأسرة التحرير بالجريدة والبوابة الإلكترونية والقسم الرياضي بخالص العزاء لأسرة الزميل والناقد الرياضي الدكتور خالد توحيد بخالص العزاء لأسرة الزميل والناقد الرياضي الدكتور خالد توحيدرئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير جريدة الأهرام الرياض السابق. وندعو الله أن يلهم أسرته وجماهير الأهلي الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.

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