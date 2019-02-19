- 1/2
- 2/2
يبدأ عمرو جمال، ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وخاض نجيب، تدريبات علاجية وجلسات في «الجيم» خلال الفترة
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نجيب وعمرو جمال يبدآن مرحلة جديدة من التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.