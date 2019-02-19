- 1/2
- 2/2
أدى قبل قليل، العشرات من أهالي الراحل خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، صلاة جنازة عليه بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين، وسط حضورعدد قليل من قيادات لاعبي النادي الأهلي.
وحضر صلاة الجنازة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العامري فاروق،
وتوفي الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي ، ظهر أمس الاثنين إثر تعرضة لوعكة صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر أداء صلاة الجنازة على خالد توحيد بمسجد مصطفى محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.