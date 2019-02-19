أداء صلاة الجنازة على خالد توحيد بمسجد مصطفى محمود

جانب من الجنازة

كتبت : نسمه توكل، تصوير رشدي احمد

أدى قبل قليل، العشرات من أهالي الراحل خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، صلاة جنازة عليه بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين، وسط حضور

عدد قليل من قيادات لاعبي النادي الأهلي.

وحضر صلاة الجنازة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العامري فاروق،

الكابتن أحمد شوبير ، الكابتن أسامة حسني، الكابتن خالد بيبو ، علي القيعي .

وتوفي الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي ، ظهر أمس الاثنين إثر تعرضة لوعكة صحية.