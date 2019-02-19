وزارة الشباب والرياضة تنعي الكاتب الصحفي خالد توحيد

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كتب - عادل يوسف و عبد الرحمن أبو هاشم يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بخالص التعزية، إلى أسرة الكاتب الصحفي الكبير د.خالد توحيد الذى وافته المنية أسرة الكاتب الصحفي الكبير د.خالد توحيد الذى وافته المنيةفي الساعات الاولى من صباح اليوم، داعين الله سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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