وزارة الشباب والرياضة تنعي الكاتب الصحفي خالد توحيد

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةكتب - عادل يوسف و عبد الرحمن أبو هاشم
يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بخالص التعزية، إلىأسرة الكاتب الصحفي الكبير د.خالد توحيد الذى وافته المنية
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