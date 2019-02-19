غدًا.. انطلاق بطولة أفريقيا للباراتايكوندو بالغردقة

تنطلق غدا الأربعاء منافسات البطولة الإفريقيه للباراتايكوندو، في نسختها الأولى والتي ستقام بمدينة الغردقة، بمشاركة 126 لاعبا، يمثلون 30 دولة.
وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة تجهيز الصالة التي ستقام بها منافسات البطولة في أحد أشهر الفنادق في سهل حشيش.
والتقى اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر والذي يعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر.
ويعقد اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء الاجتماع الفني للبطولة، فيما تنطلق منافسات البطولة غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا بالأدوار التمهيدية
فيما يقام في تمام الساعة السابعة مساء نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز والذي يتم نقلها عبر فضائية صدى البلد.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر، وتخوض مصر البطولة ب 14 لاعبًا و لاعبة (11 لاعبًا و 3 لاعبات).
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