غدًا.. انطلاق بطولة أفريقيا للباراتايكوندو بالغردقة

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم:

تنطلق غدا الأربعاء منافسات البطولة الإفريقيه للباراتايكوندو، في نسختها الأولى والتي ستقام بمدينة الغردقة، بمشاركة 126 لاعبا، يمثلون 30 دولة.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة تجهيز الصالة التي ستقام بها منافسات البطولة في أحد أشهر الفنادق في سهل حشيش.

والتقى اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، اللواء أحمد

عبد الله محافظ البحر الأحمر والذي يعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر.

ويعقد اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء الاجتماع الفني للبطولة، فيما تنطلق منافسات البطولة غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا بالأدوار التمهيدية

يتخللها استراحة في تمام الساعة ال 12 ظهرا ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة السادسة مساء بحضور لفيف من الشخصيات العامة.

فيما يقام في تمام الساعة السابعة مساء نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز والذي يتم نقلها عبر فضائية صدى البلد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر، وتخوض مصر البطولة ب 14 لاعبًا و لاعبة (11 لاعبًا و 3 لاعبات).

