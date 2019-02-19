موعد مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

فريق برشلونة الأول لكرة القدم القاهرة : بوابة الوفد يستضيف فريق ليون الفرنسي نظيره برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال أوروبا على ملعب بارك أولمبيك ليون. ويقود مباراة اليوم تحكيميا كونيت شاكير ويساعده باهاتين دوران وطارق أنجون وفي وجود الحكم الرابع هاليس أوزكاهيا. ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وأحمد الطيب. وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

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