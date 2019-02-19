رياضة | الخطيب وشوبير ومجلس الأهلي يشيعون جنازة خالد توحيد

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شيع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جنازة الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى، والمقرر أن يتم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وحضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، والعامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، وخالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.

وكان خالد توحيد قد تعرض إلى وعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، ظهر أمس، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات للقيام بالإسعافات والفحوصات اللازمة، وتوجه إليه محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من رابطة النقاد الرياضيين، ولكن في النهاية رحل بجوار ربه.