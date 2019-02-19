رياضة | أزمة في شباب قسنطينة قبل موقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في شباب قسنطينة قبل موقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيفتقد شباب قسنطينة الجزائرى إلى خدمات محمد أمين عبيد وعادل جعبوط ثنائى خط الهجوم إضافة إلى ناصر زعلانى قلب الدفاع فى مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة. ويستضيف الدراويش بطل الجزائر السبت المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر وصول بعثة الفريق الجزائرى غدا الأربعاء ،استعدادا لتلك المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.