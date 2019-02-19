رياضة | باكاري جاساما حكما للقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكاري جاساما حكما للقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكاري جاساما لإدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت القادم باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الافريقية ” A” والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2016،2015 على التوالى.