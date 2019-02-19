رياضة | ننشر عقوبات الجولة الـ 19 للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر عقوبات الجولة الـ 19 للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات الجولة التاسعة عشر للموسم الحالي 2018/2019 .

ووافقت اللجنة على نقل مباريات المنصورة من ستاد شربين إلى استاد المنصورة اعتبارا من الخميس 21 فبراير الجاري.

وقال خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بأن العقوبات شملت التالي :

- إيقاف أشرف خضر المدير الفني للمريخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

- إيقاف حسن المدرب المساعد للمريخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

- إيقاف ياسر الكناني المدير الفني للألمونيوم مباراة وتغريمه 500 جنيه للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام أسوان ولكونها المرة الثانية.

- إيقاف محمد عثمان العشري لاعب طنطا مباراة وتغريمه 250 جنيها لتكرار الحصول على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام كفر الشيخ.

- إيقاف محمد عبد الله المدير الفني لتحرير أسوان مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم.

- توجيه إنذار لإدارة نادي التحرير بأسوان لعدم تكرار مابدر من المسموح لهم بالتواجد من قذف بعض الزجاجات الفارغة تجاه الفريق الضيف، في مباراته أمام ديروط، لعدم توقيع عقوبات مضاعفة مستقبلا .