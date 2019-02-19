شكرا لقرائتكم خبر عن النهاية التعيسة.. نجم ريال مدريد خارج أسوار الملكي والان مع التفاصيل
وأفادت شبكة "كوبي" الاسبانية ان البرازيلي اجتمع مع مدير عام النادي خوسي أنخيل سانشيز, ولمدة ساعة كاملة في مقر تدريبات الفريق بالفالديبيباس, وتحدث معه حوله شعوره الكبير بخيبة الأمل لوضع الحالي للفريق في ظل استبعاده المتكرر من التشكيل الرسمي للملكي.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية, ان مجلس إدارة الندي ملكي برئاسة فلورنتينو بيريز, قد تحدث مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لعملية استبدال بين الناديين, بخروج مارسيلو إلى السيدة العجوز, والحصول في المقابل على خدمات مواطنه أليكس ساندرو.
وقضى مدافع السيليساو ثلاثة عشر عام داخل أسوار النادي الملكي منذ رحيل مواطنه العظيم روبيرتو كارلوس, حصل خلالها مارسيلو على العديد من الإنجازات والجوائز مع الميرنجي, يأتي أخرها التتويج بكأس العالم للأندية النسخة الماضية على حساب العين الإماراتي, والحصول دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي.
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