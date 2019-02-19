انت الان تتابع فران يوفيتش حكمًا لموقعة الجونة وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، أن طاقم تحكيم كرواتيا سيقود لقاء نادي الجونة أمام نظيره بيراميدز تحكيميًا، ويقود الطاقم فران يوفيتش، فيما سيعاونه الثنائي خرفويا راديتش وجوران باريتسا، بينما سيكون إيجور بايتش حكما رابعًا، في المباراة التي ستقام على استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019).

ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر في 8، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا. في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني رامون دياز، المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 45 نقطة جمعها