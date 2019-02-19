رئيس برشلونة: ميسي ليس له بديل.. ونيمار اشترى حريته

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا الأول، ليس له بديل في عالم كرة القدم.

وقال بارتوميو، في تصريحاته لمجلة "لو فيجارو" الفرنسية: "لا يوجد بديل لميسي على الإطلاق، سواء داخل برشلونة أو في أي نادٍ آخر".

وأضاف: "نفكر الآن في وضع برشلونة عقب اعتزال ميسي، الذي سيحدث في المستقبل البعيد، فالبرغوث ما يزال لاعبًا شابًا، وأعتقد أنه سيستمر في الملاعب إلى ما بعد عام 2021".

وتابع: "النادي يفكر في الاستثمار بالمواهب الشابة مثل توديبو، دي يونج، وآرثر فهم لاعبون شباب وينتظرهم مستقبل طويل مع برشلونة".

وبحسب بارتوميو، فهناك 3 مدارس يهتم بها النادي الكتالوني في عالم كرة القدم، المدرسة البرازيلية والهولندية و"بالأخص الفرنسية"، مشيرا إلى أن "المواهب الكبيرة تخرج من هذه البلاد".

وبخصوص أدريان رابيو، أكد رئيس برشلونة عدم وجود أي اتصالات مع لاعب الوسط الفرنسي، الذي يدخل في مشكلات مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان، الذي يرغب في الرحيل عن صفوفه.

وأكد أن النادي سيدخل بشكل مباشرة في مفاوضات حال رغبته في الحصول على خدمات اللاعب "لم نضع بعد خطة النادي للسنوات الثلاث المقبلة، سنقوم بذلك في مارس/آذار" المقبل.

وأشار إلى أن النادي يعطي الأولوية لتصعيد لاعبي الفريق الرديف "برشلونة ب" وإذا لم يجد المطلوب سيبحث من الخارج، مضيفا "اليقين الوحيد هو أن رابيو سيصبح لاعبا حرا في 30 يونيو/حزيران المقبل".

وواصل: "عودة نيمار؟ لم يصلنا طلبًا من قبل اللاعب أو والده أو أي شخص محيط به، يخص العودة إلى برشلونة".

وأكمل: "حتى لو طلبوا العودة سيكون الأمر صعبًا، لأن الأندية الكبرى لا تريد بيع لاعبيها".

وتابع: "نيمار اشترى حريته مقابل 222 مليون يورو، ولكن البارسا لم يرد ذلك المال ولم يرغب في إتمام صفقة البيع".

واستطرد: "في إسبانيا لدينا التزام بأن نضع شرط جزائي في العقود، ولكن إذا كان أي نادٍ يريد شراء بوسكيتس، بيكيه أو ميسي، فهم ليسوا للبيع، وأعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل جدًا من الصفقات بين الأندية الكبرى".

وتابع "البارسا راهن على لاعبين اثنين في الهجوم، عثمان ديمبلي وكوتينيو، واللذين قمنا بشرائهما عقب رحيل نيمار، لقد رسمنا خارطة طريقتنا".

وعن مباراة ليون، توقع رئيس النادي الكتالوني مباراة صعبة أمام الفريق الفرنسي، "إنهم يقدمون كرة قدم جيدة، وسيلعبون بطمأنينة بعد وصولهم لهذا الدور، لكن الجميع يتوقع من برشلونة الوصول للنهائي".