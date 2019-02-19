برشلونة ينتظر لقاء ليون لإنهاء أزمة فالفيردي

لا يعد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة، اليوم الثلاثاء، هو هدف برشلونة الوحيد من موقعة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يترقبون في مباراة اليوم، أداء فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لليون، والمتابع بقوة من قبل البارسا هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يخطط للتعاقد مع ميندي، وجعله خليفة جوردي ألبا، خاصة أن مركز الظهير الأيسر يمثل صداعًا للمدرب إرنستو فالفيردي، بسبب عدم وجود أي بدلاء للنجم الإسباني.
ويتابع إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، مسيرة ميندي جيدًا، وتشير الصحافة الفرنسية إلى أنه سيتقدم بعرض لضمه في الصيف المقبل، يتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي مر بلحظات صعبة، بعد أن تم رفضه في فئة الشباب بنادي باريس سان جيرمان، كما أنه فقد والده عند سن 15 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك علاقة قوية بين ميندي وعثمان ديمبلي نجم برشلونة، خاصة أن الثنائي كان يعيش في إفرو بفرنسا، وسبق أن لعب معًا في فناء المدرسة.
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