شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف تحديات مواجهة الداخلية وخطوة إيجابية بعد عودة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الداخلية التي تقام غداً الأربعاء ، في إطار مواجهات الجولة الـ23 ببطولة الدوري العام، وذلك لاستكمال مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها في الفترة المقبلة.

وقال مدير الكرة، إن جميع مباريات الأهلي في الدوري تحظى بقدر واحد من الأهمية والتركيز الشديد، وأنه يأمل في استمرار انتصارات الفريق، وحصد الثلاث نقاط، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجهاز الفني واللاعبون.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي، وهي خطوة إيجابية في ظل توالي مباريات الفريق؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مروان محسن، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي، وصالح جمعة، ورامي ربيعه، ويتم تجهيز وليد أزارو.

فى السياق ذاته، يبدأ ثنائي الاهلي عمرو جمال، ومحمد نجيب مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي الثنائي برنامج الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة وتجهيزهما للمرحلة المقبلة. وخاض نجيب، تدريبات علاجية وجلسات في «الجيم» خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت حالته بشكل كبير، كما أدى "الغزال" عمرو جمال جلسات في «الجيم».

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي برنامجهما التأهيلي في ملعب التتش، في خطوة متقدمة نحو العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزهما للمباريات الرسمية. ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية المقررلها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.