شكرا لقرائتكم بعد العودة لإفريقيا.. جساما حكما لمباراة الإسماعيلى وقسنطينة الجزائرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكاري جاساما لإدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت القادم باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الكاف بعودة الإسماعيلى للبطولة بعد قرار الاستبعاد على خلفية أحداث مباراة الافريقى التونسى.

يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الافريقية ” A” والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2016،2015 على التوالى.