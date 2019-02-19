مدافع مصري هو الافضل بالدوري السعودي

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جدة - عمرو شويل ظهر اسم المدافع المصري محمد عطوه لاعب نادي الرائد السعودي الحالي والاتحاد السكندري السابق بشكل لافت في الدوري السعودي حيث تصدر عطوه قائمه اعلي اللاعبين منعا للتسديد في الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد عشرين مره يذكر ان الاعب انضم للرائد السعودي في يناير من الموسم الماضي قادما من الاتحاد السكندري ويحتل الفريق المركز الثالث عشر والقبل الاخر بترتيب الدوري السعودي

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