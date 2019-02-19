شكرا لقرائتكم خبر عن منة ناصر وصيف بطولة "إم نول كلاسيك" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت منة ناصر على لقب وصيف بطولة إم نول كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة جوائزها 11 ألف دولار للرجال والسيدات. وخسرت منة ناصر في المباراة النهائية للبطولة أمام منافستها الأمريكية صابرينا صبحي، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2و 11-3 و 11-4 وكان يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة قد حصد لقب بطولة "إم نول كلاسيك" بمنافسات الرجال، عقب تغلبه على الهندي راميت تاندون، ليتأهل إلى بطولة العالم بشيكاغو والتي تقام في 23 فبراير الجاري .

كانت هذه تفاصيل خبر منة ناصر وصيف بطولة "إم نول كلاسيك" للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.