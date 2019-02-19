شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تفضل الغزال ونجيب عن مرحلة جديدة فى العلاج بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ ثنائى الأهلى عمرو جمال، ومحمد نجيب مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي الثنائي برنامج الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وخاض نجيب، تدريبات علاجية وجلسات في «الجيم» خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت حالته بشكل كبير، كما أدى "الغزال" عمرو جمال جلسات في «الجيم».

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي برنامجهما التأهيلي في ملعب التتش، في خطوة متقدمة نحو العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزهما للمباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية المقررلها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، باستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.