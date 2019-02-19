شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: وافقت على رحيل تراورى لحل أزمة النادى المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، أنه كان يرفض رحيل أى من لاعبى الفريق الأساسيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهو ما اتفقت عليه مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي مطلع الموسم على عدم التفريط في أي من الثلاثي الأجنبي، جون أنتوي وإريك تراوري وباولن فوافي.

وقال فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، إن إدارة النادى خلال الانتقالات رأت أن بيع بعض اللاعبين وخاصة العرض الذى تلقاه تراوري سيكون حلا للمشاكل المالية التى يعاني منها الفريق ووافقت على هذا الحل .

وأضاف أنه تحدث من قبل عن الاهتزاز الفنى الذى سيحدث للفريق فى حال رحيل تراورى لبيراميدز ومحمود وحيد للأهلى وقد حدث ما توقعت، فلم يكن غريبا تراجع الأداء لرحيل بعض العناصر الاساسية.