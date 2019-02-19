محمد الشامى ينتظم فى مران الإسماعيلى اليوم استعداداً لبطل الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم، اليوم الثلاثاء، محمد الشامى جناح الإسماعيلى فى مران فريقه بعد غيابه عن التدريبات لفترة. وكان الشامى قد تعرض لتمزق بعضلات البطن والعضلة الضامة، وذلك خلال مشاركته فى لقاء المقاولون العرب والذى شهد انتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف بالدورى المحلى. يخضع الشامى لبرنامج تدريبى مكثف تحت إشراف مخطط الأحمال كارلوس هينريكى قبل انتظامه بالتدريبات الجماعية. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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