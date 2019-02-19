شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قسنطينة يبلغ الإسماعيلى بموعد وصوله لمصر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى، غدا الأربعاء، موعدا لوصلها للأراضى المصرية فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كل العقبات خلال فترة الإقامة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى حدد ملعب برج العرب بالإسكندرية، لاستضافة المباراة التى تقام بدون جماهير طبقا لعقوبة الكاف.