شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد مواليد 2000 يهزم الإمارات فى بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 على نظيره الإماراتى بنتيجة 26 / 15 فى إطار ثانى أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط، التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ضمن المجموعة الثانية، على أن يلتقى فرنسا فى الثالثة والنصف عصرا.

كتن منتخب مصر قد حقق فوز كبيرا على تركيا بنتيجة 27 / 13، قبل أن يفوز على المغرب 22 / 15 فى الفترة المسائية أمس.

تضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".

يقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب، بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كل من رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية.