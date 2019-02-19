التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبايرن في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء يستضيف ملعب آنفليد مباراة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول تأهل إلى منافسات دور الـ16 بعد احتلاله وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف باريس سان جيرمان، بينما تأهل بايرن ميونيخ كأول المجموعة الخامسة.

ليفربول يفتقد بعض العناصر في مباراته اليوم أمام بايرن ميونيخ أبرزها ديان لوفرين وجو جوميز للإصابة وفان دايك للإيقاف، على الجانب الآخر يفتقد البافاري خدمات كل من بواتينج، وتوليسو وروبين بسبب الإصابة مع شكوك حول تواجد ريبيري في التشكيلة الأساسية لغيابه عن التدريبات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لكلا الفريقين قبل مباراة اليوم:

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا أو (ميلنر)

وفي الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو أو (شاكيري)

بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، سول، هولمز، ألابا

خط الوسط الدفاعي: جورتزكا، ألكانتارا

خط الوسط المهاجم: جنابري، رودريجيز وكومان

وفي الهجوم: ليفاندوفيسكي