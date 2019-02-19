خالد توحيد..يودع الحياة بسجدة في أحضان النادي الأهلي

أعلن الأهلي المصري خبر وفاة رئيس قناة الأهلي والناقد الرياضي الشهير “خالد توحيد” في بيان رسمي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله العناية المركزة لإحدى مستشفيات القاهرة إثر أزمة قلبية حادة..

وجاءت وفاة توحيد عن عمر يناهز الـ 57 عامًا لتزيد أوجاع الاعلام المصري الذي فقد قبل شهرين المعلق الرياضي بإذاعة الشباب والرياضة وقناة النهار وDMC “محمد السباعي” في حادث سير وهو في طريقه إلى منزله بمدينة الرحاب!.

وأغشي على خالد توحيد بشكل مفاجيء لحظة سجوده أثناء صلاة الظهر بمسجد النادي الأهلي في الجزيرة، ظهر يوم أمس الاثنين، لينقل على الفور إلى المستشفى.

واستدعت إدارة الأهلي أحد أشهر أطباء جراحة القلب لإنقاذ توحيد، إلا أنه لم يستجب ليخرج السر الإلهي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وكأنه أراد توديع الحياة في أحضان الأهلي، وسط حضور لفيف من أبرز أعضاء مجلس إدارة النادي وفي مقدمتهم العامري فاروق.

ونشر النادي الأهلي بيان قال فيه “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واعضاء مجلس الإدارة. والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسي د. خالد توحيد رئيس قناة الأهلي الذي وافته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

أفضل خاتمة

وعلق عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين على خبر وفاة خالد توحيد بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على تويتر، وقال حسام زايد – مدير اللجنة الاعلامية لاتحاد كرة اليد- “‏لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، الأستاذ خالد توحيد في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال زميل توحيد في قناة الأهلي (إبراهيم المنيسي) “انا لله وانا اليه راجعون..رحل الاخ والصديق والعزيز خالد توحيد..فاضت روحه الى بارئها بعد ازمة قلبية داهمته وهو ساجد يصلى الظهر بمسجد النادى الاهلى.. اللهم حسن الخاتمة..ألف رحمة ونور علي روحك الطيبة‏. نسألكم الفاتحة”..

وقال رئيس تحرير موقع يلاكورة (كريم سعيد) “‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله .. وفاة الكاتب الصحفي الكبير خالد توحيد رئيس قناة النادي الاهلي بعد احسن وافضل خاتمة ممكن يتمناها اي بني ادم علي وجه الارض .. وهو ساجد لله تعالي..الله يرحمه ويغفرله .. ويصبر اسرته .. اللهم امين”.

وقال رئيس القسم الرياضي لجريدة الشروق المصرية (خالد الاتربي) “‏وسنظل نتذكر ان اخر مافعلته في حياتك هو سجدة لله سبحانه وتعالى ..طبت حيا وطبت ميتا .. البقاء لله في الدكتور خالد توحيد ، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، ولانقول الا مايرضي الله .. انا لله وانا اليه راجعون”.

وقال رئيس تحرير موقع فيلجول (أمير عبد الحليم) “البقاء لله في وفاة الأستاذ خالد توحيد.. إعلامي الكل يشهد له بالمهنية والاحترام والخلق يرحل عن الدنيا كبيرا بأخلاقه قبل عمله رزقه الله الجنة وألحقنا به على خير”.

وعلق كذلك حارس مرمى الأهلي السابق (أحمد شوبير) قائلاً “‏الزميل والصديق خالد توحيد في ذمة الله شخصية محترمة وقيمة إعلامية كبيرة فقدنها .. إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى”.

وفاة الأستاذ خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي (صور: Ahly Tv)