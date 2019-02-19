تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن تطبيق نظام القائمة الموحدة في الانتخابات المقبلة المقرر لها عام 2020.
واعترض غالبية الاعضاء في المجلس خلال اجتماع الامس على نظام القوائم، في حين تم الاتفاق على تعديل بند ال8
ويعقد اتحاد الكىة اجتماعا للجمعية العمومية يوم السبت المقبل في فندق موفمبيك بالسادس من أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتراجع عن نظام القائمة الموحدة في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.