الأهلي ينعى خالد توحيد

خالد توحيد كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: نعى النادى الأهلى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رئيس قناة القلعة الحمراء، خالد توحيد، الذى توفى فى الساعات الأولى الحمراء، خالد توحيد، الذى توفى فى الساعات الأولىمن صباح اليوم الثلاثاء، بعد دخوله فى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.

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