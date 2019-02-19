الزمالك يعسكر استعدادًا لمواجهة الطلائع

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش.
كان الزمالك حقق فوزًا على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهماعلى ملعب بتروسبورت بالجولة ٢٢ بالدوري.
ومن المنتظر أن يؤدي لاعبو الزمالك مرانهم اليوم على ملعب النادي، على أن يتوجه بعدها الفريق لأحد
وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ٥١ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة ٢٣ بالدوري الممتاز.
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