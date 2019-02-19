رياضة | لاسارتي يحسم بديل رمضان صبحي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحسم بديل رمضان صبحي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشارك الأنجولي جيرالدو دا كوستا، أساسيا مع الأهلي، غدا الأربعاء، أمام الداخلية في الدوري الممتاز.
وأصبح الأنجولي جيرالدو، الأوفر حظا للظهور بالتشكيلة الأساسية، لتعويض رمضان صبحي الذي يغيب بداعي الإيقاف عن اللقاء لحصوله على 3 إنذارات.
وظهر جيرالدو بمستوى جيد خلال التدرييات الأخيرة للأحمر، وحرص المدير الفني للأهلي على منحه عدد من التعليمات الفنية استعدادا لتنفيذها في لقاء الغد.
ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء الغد، على إستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.
الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 51 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 34 نقطة
5- المقاون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة
7- المصري البورسعيدي 29 نقطة
8- الإسماعيلي 27 نقطة
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- حرس الحدود 25 نقطة
11- سموحة 25 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 19 نقطة