رياضة | المقاصة يفجرها: حل أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز جاء على حسابنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يفجرها: حل أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز جاء على حسابنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة أن حل أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز صدر أزمة لفريقه في جدول الدوري المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير": "حل أزمة مؤجلات الأهلي والزمالك وبيراميدز ظلم المقاصة لأننا اضطرينا للعب 14 و18 فبرير وسنلعب يوم 22 ثم يوم 27 أمام الزمالك في كأس مصر بالإسكندرية قبل العودة لمواجهة الإنتاج الحربي بالقاهرة يوم 2 مارس المقبل في الدوري المصري وهو المنافس الرئيسي لنا في المربع الذهبي".

وأضاف طلعت يوسف: "ضغط المباريات الجديد الناتج عن حل أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز فوق طاقة المقاصة فكيف نلعب في الإسكندرية يوم 27 ونعود فجر يوم 28 إلى القاهرة ونأخذ يومًا راحة ثم نواجه الإنتاج المنافس الرئيسي لنا على المربع الذهبي.. كان يمكن تأجيل مباراة المقاصة والإنتاج لأي توقف دولي بما أن الفريقين لا يمتلكان لاعبين دوليين في منتخب مصر".

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير