اونلاين | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

يستضيف نادي الجونة نظيره بيراميدز في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بينما الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

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ويتسلح بفوزه العريض على سموحة برباعية نظيفة تحت قيادة الأرجنتينى رامون دياز فيما تعادل الجونة مع الداخلية بهدفين مقابل هدفين فى نفس الجولة .

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

ويعتمد بيراميدز على خلطة رامون دياز السحرية بوجود جون سيفوينتس وعمر خربين ومن خلفهم عبد الله السعد وكارلوس بينافينتي وكينو وهذا الخماسي هو مصدر الرعب للفريق الذي أحدث طفرة في الدوري المصري هذا الموسم.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

ويصطدم بيراميدز حمادة صدقي المدير الفني للجونة أحد أبناء النادي الأهلي والذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين سبق لهم اللعب للقلعة الحمراء مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي وعمر رضوان ولؤي وائل وأحمد علي وعمرو سعداوي وإسلام رشدي ومحمد ناجي جدو.