اونلاين | لايف اتش دي مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

يحل نادى بيراميدز ضيفاً على نظيره فريق الجونة، فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الـ23 من الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2018 - 2019، فى اللقاء المقرر له على ملعب الجونة بالغردقة.

لايف اتش دي مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

يدخل بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رامون دياز، اللقاء باحثاً عن النقاط الثلاث من أجل تعزيز مركزه الثانى فى بطولة الدورى العام وتضييق الخناق على نادى الزمالك، متصدر الترتيب، الذى تمكَّن من توسيع الفارق بفوزه الأخير على حساب إنبى.

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لايف اتش دي مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

ويفتقد بيراميدز فى هذه المواجهة نبيل عماد «دونجا»، لاعب الوسط، بسبب الإيقاف، بينما يعود لصفوف الفريق على جبر، قلب الدفاع، ومن المنتظر أن يبدأ «دياز» مباراته الثانية مع الفريق بتشكيل لقاء سموحة مع دخول «جبر» بدلاً من «دونجا» على أن يبدأ أحمد أيمن منصور فى الجبهة اليسرى، ومن المتوقع أن يبدأ بكل من: «أحمد الشناوى، أحمد أيمن منصور، على جبر، رجب بكار، عمر جابر، عمر ميدانى، جون سيفوينتس، كينو، عبدالله السعيد، عمر خربين، كريستيان بينافينتى».

لايف اتش دي مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يدخل الجونة اللقاء متسلحاً بعاملى الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين وضعه فى جدول ترتيب البطولة، حيث يحتل نادى الفريق المركز الثالث عشر فى جدول المسابقة برصيد 23 نقطة.

لايف اتش دي مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

ويتسلح الجونة، بقيادة حمادة صدقى، بالصفقات الجديدة التى أحرزت له خمسة أهداف منذ قدومها عن طريق أحمد ياسر ريان «هدفان»، وأكرم توفيق، وأحمد حسن مكى وأحمد حمدى، ومن المتوقع أن يبدأ «صدقى» اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان، خالد صبحى، أحمد سعيد «أوكا»، أحمد على، جوناثان نيجويم، جاتوش بانوم، إسلام عبدالنعيم، أكرم توفيق، أحمد حمدى، محمد نادى، أحمد ياسر ريان.