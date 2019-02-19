انت الان تتابع تفاصيل خبر اليونايتد يزيد جراح تشيلسي ويقصيه من كأس إنجلترا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أكمل نادي مانشستر يونايتد عقد المتأهلين لدور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بفوزه في عقر دار تشيلسي بهدفين نظيفين، مساء الاثنين، في آخر لقاءات دور الـ16 من البطولة المحلية.

وضاعف "الشياطين الحُمر" معاناة الفريق اللندني، تحت إمرة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، وذلك بعد أسبوع من السقوط المُذل لـ"البلوز" أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، ضمن الدوري الإنجليزي.

افتتح الإسباني أندير هيريرا التسجيل لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، بعد كرة عرضية من زميله الفرنسي بول بوغبا برأسه في الشباك، في الدقيقة الـ31.

وتكفّل متوسط الميدان الفرنسي بتسجيل ثاني أهداف مانشستر يونايتد برأسية متقنة سكنت الشباك اللندنية، في الدقيقة الـ45، قبل الذهاب مباشرة إلى استراحة ما بين الشوطين.

ورغم التبديلات التي أجراها ساري، الذي بات يواجه جدياً خطر الإقالة من منصبه؛ فإن النتيجة بقيت على حالها، ليواصل مانشستر يونايتد الإطاحة بأندية لندن، بعد آرسنال في دور الـ32، كما أنه ثأر من خسارة النسخة الماضية أمام "البلوز".

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وعقب المباراة سُحبت قرعة ربع النهائي؛ حيث أوقعت مانشستر سيتي في مواجهة مع سوانزي سيتي، في حين يلتقي مانشستر يونايتد بولفرهامبتون على ملعب الأخير.

وتعتبر مهمة مانشستر يونايتد صعبة ومحفوفة بالمخاطر أمام فريق عرف بإسقاط الكبار هذا الموسم، كما أنه أقصى ليفربول من البطولة الحالية.

ويلعب واتفورد مع كريستال بالاس في ثالث اللقاءات، في حين سيكون لقاء ميلوول وبرايتون آخر مباريات دور الثمانية.

يُذكر أن آرسنال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بواقع 13 مرة، آخرها موسم (2016-2017)، متفوقاً بلقب وحيد على مانشستر يونايتد، الذي حصد آخر ألقابه موسم (2015-2016).