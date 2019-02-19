شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. متلازمة الغيابات تضرب ليون قبل صدام برشلونة الناري والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف ليون الفرنسي اليوم الثلاثاء فريق برشلونة الأسباني لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويعاني أبناء برونو جيسنيسيو من أزمة خانقة ومتلازمة يجب عليهم التغلب عليها لتحقيق نتيجة إيجابية أمام رفقاء البرغوث ليونيل ميسي.

تتمثل الأزمة التي يمر بها فريق المدرب جينيسيو في الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق مؤخراً حيث يدخل الفرنسيون المباراة من دون نجمهم الأول الفرنسي نبيل فقير بداعي الإيقاف ويمثل هذا الغياب ضربة موجعة خاصةً وأن فقير يعتبر واحد من الركائز الأساسية التي يعول عليها جينيسيو.

متلازمة الغياب تضرب ثلاثة لاعبين من ليون

ولم يتوقف الأمر على نبيل فقير فحسب بل أصبح ليون مهدد بشكل كبير بفقدان ثلاثة من أبرز العناصر الأخرى في الفريق قبل مواجهة كتيبة برشلونة المدججة بالنجوم والتي يقودها أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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حيث قرر جينيسيو في المباراة الماضية لليون والتي لعبها مع جانجون في الدوري الفرنسي إستبدال مدافعه البلجيكي جيسون ديناير بعد ساعة من اللعب بسبب شعوره بإرهاق كبير على مستوى الفخذ وطلب عدم إستكمال المباراة خوفاً من تفاقم الإصابة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز ليون على جانجون بثنائية مقابل هدف أكد جينيسيو أنه يتمنى أن تكون الإصابة التي لحقت بجيسون ديناير طفيفة ويلحق بمباراة برشلونة خاصةً وأن الفحوصات الطبية أكدت أنه يحتاج للراحة ولن نتعجل في الدفع به خوفاً من حدوث أي مشاكل.

في الوقت الذي لم يلعب فيه تانجوي ندومبيلي لاعب وسط ليون اللقاء الأخير أمام جانجون وبقي على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم والتي من المحتمل أن تبعده عن المشاركة أساسياً أمام برشلونة خاصةً أن جاهزيته لم تكتمل بعد.

ثالث العناصر التي تعاني من متلازمة الغيابات المدافع البرازيلي مارسيلو الذي شعر بشد على مستوى العضلة الخلفية في نهاية اللقاء السابق للفريق في الدوري الفرنسي لكن جينيسيو أكد بعد اللقاء إنها طفيفة والكلمة الأولى والأخيرة لإشراكه ستكون بناء على تقرير طبي يتم تقديمه لمعرفة الحالة التي وصل إليها اللاعبين الثلاثة.

فهل سيستغل برشلونة الفرصة الذهبية للإنقضاض على ليون وإستغلال متلازمة الغيابات التي ضربته مؤخراً والرجوع بفوز مريح أم سيكون لليون رأي آخر ؟ الإجابة بعد اللقاء.