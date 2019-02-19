شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. تجديد فالفيردي كلمة سر ميسي لتحقيق الحلم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني يوم الجمعة الماضي في بيان لها عبر الموقع الرسمي للفريق على شبكة الإنترنت عن تجديد عقد مدرب الفريق الإسباني إرنستو فالفيردي لمدة موسم إضافي لينتهي تعاقده مع الفريق عام 2019 / 2020 مع وضع بند جديد في العقد يتيح التمديد لعام آخر.

وبهذا القرار تكون إدارة البلوجرانا قد قطعت الشك باليقين وأنهت جميع التكهنات التي تم إثارتها خلال الفترة الماضية حول مصير فالفيردي بالرحيل عن النادي وإستقدام مدربين جديد ليبدأ الإسباني مرحلة جديدة في عمر الموسم للتتويج بجميع الألعاب الممكنة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز المكاسب التي سيحققها برشلونة بفضل تجديد عقد فالفيردي

تعتمد إدارة برشلونة خلال السنوات الاخيرة الماضية على سياسة فريدة من نوعها ألا وهي التجديد للمديرين الفنيين في فترة الحسم ونجحت هذه السياسة التي تبدو غير مألوفه مع عدد من المدربين نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية وقادوا الفريق لمنصات التتويج على النحو التالي :-

فرانك ريكارد

لم يبدأ برشلونة مع فرانك ريكارد موسم 2005-2006 البداية المثالية حيث خسر الفريق أمام الروخيبلانكوس فريق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الأسباني ، وما كان من إدارة برشلونة إلا أن تم تجديد عقده في اليوم التالي مع وضع شرط جزائي يسمح له بفسخ التعاقد دون الحصول على تعويضات مالية.

ظن البعض أن خطوة التجديد حدثت لوضع بند الرحيل لكن ريكارد قلب الطاولة على الجميع ونجح في تقديم أداء ولا أروع مع برشلونة في هذا الموسم ورد على جميع المششكين ووصل إلى التوليفة التي قادته للحصول على لقب دوري الأبطال في نهاية الموسم.

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بيب جوارديولا

إستمرت سياسية برشلونة بالتجديد للمدربين في منتصف الموسم مع بيب جوارديولا في العام 2011 حيث قدمت الإدارة عرضها للتجديد ووافق بيب عليه وبقي حتى العام 2012 وتمكن الفريق وقتها من تحقيق دوري أبطال اوروبا بالإضافة إلى بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

إرنستو فالفيردي

وبعد أن إنتهجت الإدارة مع فالفيردي نفس السياسة تطمح جماهير برشلونة في أن تجد فريقها على منصات التتويج مرة أخرى بنهاية الموسم خاصةً وأن رفقاء ليونيل ميسي مازالوا ينافسون على ثلاثة ألقاب وهي الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال مع حظوظ قوية في التتويج بهم جميعاً.

تجديد فالفيردي يقرب ميسي من تحقيق حلمه

وربما تكون إدارة برشلونة قد قامت بتمديد عقد فالفيردي من أجل إرساء الإستقرار في صفوف الفريق حتى يتمكن البلوجرانا من تحقيق حلم ميسي بالتتويج الخامس له والسادس لفريقه في دوري أبطال أوروبا ، حيث سبق وأن صرح ميسي مراراً وتكراراً انه يحلم بالتتويج مرة أخرى بالبطولة الغائبة منذ العام 2015.

وتمكن ميسي من قياده برشلونة للوصول لدور الستة عشر بعد أن تصدر الفريق مجموعته التي كانت تضم إلى جواره أندية إنتر ميلان الايطالي وأيندهوفن الالماني وتوتنهام الأنجليزي برصيد أربعة عشر نقطة ليصطدم الفريق بعقبة ليون الفرنسي.