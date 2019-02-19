انت الان تتابع آل الشيخ ينعي رئيس قناة الأهلي: لم يُشارك في الإساءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:إسلام الشاذلي ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ ص

نعى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلي. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحم الله خالد توحيد رئيس تحرير قناة الأهلي الذي مات ولم يشارك يومًا في الإساءة أو التطاول على أحد من خلال قلمه أو الشاشة. وتابع: "هذه هي الشخصيات التي يرسلها الله لنا لنتعلم عفّة القول والكتابة حتى نتعلم، وذلك في إشارة إلى أزمته الأخيرة مع مسؤولي مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتوفي توحيد، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أداء صلاة الظهر بمقر النادي في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدار يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روحه إلى بارئها.وكان مجلس الأهلي قد قام بزيارة خالد توحيد في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله