أحداث الإثنين.. تحذير وتعيين وسخرية ووفاة

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حذر نادي الإنتاج الحربى عامر عامر من مفاوضات الأندية الأخرى.. وواصل بيراميدز السخرية من الأهلي.. علاوة على وفاة الناقد الرياضي الكبير خالد توحيد

كان يوم أمس الإثنين مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها تحذير نادي الإنتاج الحربى لعامر عامر من مفاوضات الأندية الأخرى، وفي إعلان جديد واصل بيراميدز السخرية من الأهلي، كما تم تعيين الإسباني جاريدو مديرًا فنيًا للعين الإماراتي، ومدد الأهلي عقد جونيور أجايي لمدة موسمين، وعاد مصر للمقاصة للمربع الذهبي بفوز صعب، بينما تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، علاوة على وفاة الناقد الرياضي الكبير خالد توحيد، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

الإنتاج الحربى يحذر عامر عامر من مفاوضات الأندية الأخرى يقدم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى أداءً متميزًا مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما لفت انتباه العديد من الأندية بالدورى المصرى له، ودفع بعضها وعلى رأسها الزمالك والأهلي للحصول على خدماته نهاية هذا الموسم، فى الوقت الذى يفكر فيه الجهاز

الإنتاج الحربى يحذر عامر عامر من مفاوضات الأندية الأخرى

يقدم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى أداءً متميزًا مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما لفت انتباه العديد من الأندية بالدورى المصرى له، ودفع بعضها وعلى رأسها الزمالك والأهلي للحصول على خدماته نهاية هذا الموسم، فى الوقت الذى يفكر فيه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة أجيرى في ضمه خلال معسكر الفراعنة المقرر له مارس القادم.

وأكد مجلس إدارة الإنتاج الحربى على حارس مرمى الفريق ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية وعدم الالتفات لأي عروض أو مفاوضات من أي ناد آخر، من أجل مساعدة الإنتاج الحربي في حجز مقعد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى.

وقال مصدر فى الإنتاج الحربى فى تصريحات خاصة: "نخشى من تأثر عامر بعد تحدث بعض الأندية معه لضمه، وطالبناه بالتركيز مع الفريق وتأجيل مناقشة العروض لنهاية الموسم، وذلك حتى لا يتم تشتيت تركيزه مما قد يتسبب ذلك في تراجع مستواه الفني".



في إعلان جديد.. بيراميدز يواصل السخرية من الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدًا يتضمن إعلانا لنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث ظهر في الإعلان رجل عملاق يرتدي تي شيرت نادي بيراميدز، وهو يدخل على عدد من الأشخاص الذين يرتدون التيشيرت الأحمر ويهاجمون ناديه، في إشارة إلى الحملات الإلكترونية التي تحدث مؤخرًا، لنشر رسائل مغرضة تجاه نادي بيراميدز ومالكه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وردد الأشخاص الذين يرتدون التيشيرت الأحمر، بعض الهتافات في الفيديو قائلين: "هاشتجوووه.. اشتموه..فيسبوكو.. شيروووو.. طال عمره.. ابن أمه"، وقام عدد منهم بالإشارة إلى أحد الأشخاص، الذي رد قائلًا: "إنت مصدقهم ومكذبني، أنا هاثبتلك إني عندي انتماء، وقاموا بتمزيق التيشيرت الأحمر".

وبعد أن مزق الشخص الذي يرتدي التيشيرت الأحمر ظهر زي بيراميدز، مرددًا "روح الفانلة الزرقاء تكسب بعد التسعين، أحمر أبيض مش فارقة لو حتى نلاعب مين، من كل مكان في العالم نجوم كتير جايين، العب بحماس اكسب برجولة بيراميدز كبير جاي على بطولة وهدفنا نكون الفرقة الأولى جايين ناويين نكسب لو مين".ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها إعلان على مواقع التواصل يسخر من الأهلي، حيث سبق وتداول الرواد مقطع فيديو يتضمن إعلان بيراميدز، يسخر من الأهلي بعد أن أعلن أنه في حالة انعقاد دائم.

رسميًا.. جاريدو مديرًا فنيًا للعين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا الإثنين، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، قابل للتمديد بموافقة الطرفين، ومن المقرر أن يبدأ المدرب صاحب الـ49 عامًا، مهمته مع الفريق العيناوي، بداية من الحصة التدريبية المسائية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة النصر، والمقررة السبت الموافق الـ23 من شهر فبراير الحالي على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتحدث جاريدو في أول تصريح له بعد تولي مهمة تدريب الزعيم، قائلًا: "إنه لم يتردد في قبول عرض العين لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير والذي يمتلك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي وأي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في جودة وإمكانيات لاعبي العين لتحقيق طموحاته الشخصية في عالم التدريب".

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وأعرب مدرب العين الجديد، عن بالغ تقديره لإدارة نادي العين على احترافية التعامل، موضحًا أن هدفه الرئيسي هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019 والمحافظة على لقب بطولة الدوري.وسبق للمدرب الإسباني أن تولى قيادة الأهلي، وحصل على بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي حصل عليها المارد الأحمر للمرة الأولى في تاريخه، وبطولة السوبر المصري، كما حصل على لقب الكونفيدرالية مع الرجاء البيضاوي المغربي وكأس العرش المغربي.

الأهلي يمدد عقد جونيور أجايي لمدة موسمين

نجح مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لينتهي تعاقده عام 2022، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة جلسات مع أجايي من أجل إقناعه على غرار تمديد تعاقد الثلاثي علي معلول الذي ينتهي 2022 وكريم نيدفيد الذي يمتد عقده الجديد حتى 2025 وعمرو السولية الذي ينتهي تعاقده في 2022.

وانضم أجايي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 2 ونصف المليون دولار بترشيح من الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأصبح أحد أهم العناصر في الفريق، في ظل ما يمتلكه اللاعب من قدرات على اللعب في أكثر من مركز.

المقاصة يعود للمربع الذهبي بفوز صعب على دجلة الجريح

حقق فريق مصر للمقاصة فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «المقاولون العرب» ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع المقاصة بقيادة طلعت يوسف، رصيده إلى 34 نقطة قفز بها للمركز الرابع، بينما تعقدت أمور وادي دجلة الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري.

يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد على حساب تشيلسي



استعاد مانشستر يونايتد توازنه سريعًا، بفوز غال على حساب مضيفه تشيلسي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل يونايتد لربع نهائي البطولة.

وضاعف الشياطين بهذا الفوز من أوجاع البلوز، بقيادة مديرهم الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي في البريميرليج بنتيجة 6-0، قبل أن يحقق فوزا غير مقنع على مالمو السويدي 2 - 1 في الدوري الأوروبي، مساء الخميس، لكنه عاد للسقوط المؤلم لجماهيره أمام اليونايتد.



وفاة الناقد الرياضي الكبير خالد توحيد





توفي الناقد الرياضى الكبير، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي السابق، بعد تعرضه لأزمة قلبية في أثناء أداء صلاة الظهر بمقر النادي في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روح الكاتب الصحفي إلى بارئها.