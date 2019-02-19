انت الان تتابع عبد الحفيظ عن راتب أجايي: «فكرني بحسين الشحات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ما يتم تداوله من أرقام بشأن رواتب لاعبي القلعة الحمراء، مبالغ فيه ولا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن الأنباء المنتشرة في هذا الوقت تذكره بفترة إتمام صفقة حسين الشحات قبل أسابيع، والتي تحدثت تقارير صحفية حينها بأن قيمتها وصلت لـ160 مليون جنيه. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة الأهلي، أن البعض لن يكف عن توجيه الانتقادات لناديه، فعندما يجدد للاعب سيتحدثون عن قيمة العقد الجديد ويؤكدون أنها مبالغ فيها، وحينما لا يجدد النادي للاعب سيتحدثون عن فشله في هذا الملف.

وعن فرص المارد الأحمر في التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، أكد أن أهم شيء هو عدم تعثر الفريق مجددًا في المباريات المتبقية، موضحًا أن الجهاز الفني يحب العمل بواقعية ولديه تركيز للحفاظ على اللقب المحلي. ونجح الأهلي في تمديد تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق لمدة موسمين، لينتهي تعاقده عام 2022. ويحتل

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