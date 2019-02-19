انت الان تتابع رابطة النقاد الرياضيين تنعي خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

نعت رابطة النقاد الرياضيين الراحل خالد توحيد الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ورئيس قناة الأهلى فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، الذى وافته المنية بمستشفى المعلمين إثر تعرضه لأزمة صحية خلال أدائه صلاة الظهر أمس الاثنين داخل مقر النادى الأهلى بالجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، وقالت فى بيانها: "لقد فقدت رابطة النقاد الرياضيين رمزا كبيرا علما وخلقا.. وندعو له بالرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لأسرته وأبنائه وزملائه ومحبيه".

وكان آخر منشور لخالد توحيد، في وداع شهداء الوطن في الحادث الإرهابي بسيناء قبل ساعات من وفاته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله.. رحم الله شهداء الوطن". وعمل الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عامًا، في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس