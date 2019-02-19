انت الان تتابع وزير الرياضة ينعي الناقد الرياضي خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الناقد الرياضي الكبير، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي سابقًا، الذي رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية في أثناء أداء صلاة الظهر بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روح الكاتب الصحفي إلى بارئها، علمًا بأن مجلس الأهلي قام بزيارة خالد توحيد في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبي المعالج له على تطورات حالته الصحية.

وكتب أشرف صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد". وعمل الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عامًا، في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، قبل أن يتولى بنفسه رئاسة تحريرها في 2014، كما سبق لخالد توحيد

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