وزير الرياضة ينعي الناقد الرياضي خالد توحيد

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١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الناقد الرياضي الكبير، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي سابقًا، الذي رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية في أثناء أداء صلاة الظهر بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روح الكاتب الصحفي إلى بارئها، علمًا بأن مجلس الأهلي قام بزيارة خالد توحيد في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبي المعالج له على تطورات حالته الصحية.
وكتب أشرف صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد". وعمل الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عامًا، في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، قبل أن يتولى بنفسه رئاسة تحريرها في 2014، كما سبق لخالد توحيد
وكتب أشرف صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد".
وعمل الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عامًا، في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، قبل أن يتولى بنفسه رئاسة تحريرها في 2014، كما سبق لخالد توحيد رئاسة قناة النادي الأهلي وتقديم الاستوديو التحليلي الخاص بمبارياتها قبل سنوات، وبالتحديد حين انطلقت ضمن احتفالات المئوية الخاصة بالنادي قبل 11 عامًا، وغادر توحيد القناة، ثم عاد وترأسها في مايو من عام 2018.
وكان آخر منشور لخالد توحيد، في وداع شهداء الوطن في الحادث الإرهابي بسيناء قبل ساعات من وفاته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله.. رحم الله شهداء الوطن".
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