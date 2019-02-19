انت الان تتابع مواجهة قوية.. تعرف على قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي، لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهة قوية لمانشستر يونايتد، بينما جاءت القرعة سهلة نسبيًا لمانشستر سيتي، وسوف يواجه مانشستر سيتي منافسه سوانزي سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في ملعب الحرية، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس، ويواجه واتفورد منافسه كريستال بالاس، وفريق ميلوال يواجه برايتون، وستلعب أندية سوانزي سيتي، وواتفورد، وولفرهامبتون، وميلوال المباراة على أرضها، بسبب ظهورها أولا أثناء القرعة.

ويعد يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة على مر التاريخ بواقع 12 مرة وتوج باللقب آخر مرة في عام 2016، أما مانشستر سيتي فتوج باللقب خمس مرات آخرها كان في عام 2011، وتقام مباراتا نصف النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي. واستعاد مانشستر يونايتد توازنه سريعًا، بفوز غال على حساب مضيفه تشيلسي، بهدفين

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