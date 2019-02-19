انت الان تتابع عبد المنصف: دجلة بيلعب كرة قدم مش «طفش وإجري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص
علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، على خسارة فريقه أمام مصر للمقاصة، مساء الاثنين، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين خاضوا اللقاء بتركيز شديد للحصول على الثلاث نقاط، وبدءوا اللقاء بشكل جيد، إلا أنهم تأثروا بطرد بوزاس فاسيلوس، وأضاف محمد عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية مساء أمس الإثنين، لقناة ON sport، أن وادي دجلة يخوض كل مبارياته وعينه دائمًا على تحقيق الفوز فقط، ولم يخض مباراة واحدة هذا الموسم وهو يفكر في التعادل، أيًا كان اسم المنافس الذي يواجهه.
وأوضح عبد المنصف أن فريقه يلعب بنفس طريقته دائمًا التي تعتمد على تحقيق أفضلية في الاستحواذ، وأن جميع اللاعبين سعداء بتلك الطريقة رغم أنهم لا يحققون الفوز في معظم المباريات، معلقًا: «عندنا فكر وهدف بنلعب كرة قدم حقيقية، مش طفش وإجري». وحقق المقاصة فوزًا غاليًا على وادي دجلة، بهدفين
وأوضح عبد المنصف أن فريقه يلعب بنفس طريقته دائمًا التي تعتمد على تحقيق أفضلية في الاستحواذ، وأن جميع اللاعبين سعداء بتلك الطريقة رغم أنهم لا يحققون الفوز في معظم المباريات، معلقًا: «عندنا فكر وهدف بنلعب كرة قدم حقيقية، مش طفش وإجري».
وحقق المقاصة فوزًا غاليًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الاثنين، على ملعب «المقاولون العرب» ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.
وبدأ اللقاء بشكل حماسي من لاعبي الفريقين، وحاول كل منهما تهديد مرمى الآخر دون خطورة كبيرة، قبل أن تشهد الدقيقة 23 طرد فاسيليوس بوزاس لاعب دجلة، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء أشهرها له الحكم إبراهيم نور الدين، ثم تغاضى نور الدين عن احتساب هدف للمقاصة بعد تجاوز الكرة خط المرمى دون أن يراها الحكم أو معاونوه.
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