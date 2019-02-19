انت الان تتابع اتحاد الكرة ينعي الناقد الرياضي خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
نعى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الناقد الرياضي الكبير، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي سابقًا، الذي رحل بعد تعرضه لأزمة قلبية في أثناء أداء صلاة الظهر بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، حيث بقى توحيد في غرفة العناية المركزة على مدى يوم الإثنين، إلا أن المحاولات الطبية لإسعافه باءت بالفشل، لتصعد روح الكاتب الصحفي إلى بارئها، علمًا بأن مجلس الأهلي قام بزيارة خالد توحيد في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبي المعالج له على تطورات حالته الصحية.
وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعي المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامي الكبير خالد توحيد أسكنه الله
وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ينعي المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامي الكبير خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر على فراقه".— EFA.eg (@EFA)
""إنا لله وإنا إليه راجعون"— EFA.eg (@EFA) February 19, 2019
ينعي المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامي الكبير د. خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر على فراقه . pic.twitter.com/e1CGNjorlv
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