شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم كرواتي لإدارة مباراة الجونة وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم حكام كرواتي سيدير مباراة اليوم بين الجونة وبيراميدز، في الجولة 23 لدوري القسم الأول. ويقود الطاقم فران يوفيتش، ويعاونه خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعا.

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