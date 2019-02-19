شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم نجوم حاليين.. 6 لاعبين ارتدوا قميصي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد مساء يوم الأربعاء مواجهة مرتقبة في ملعب واندا ميتروبوليتانو، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه المباراة هي الصدام الأثقل والأقوى في هذا الدور من المسابقة، بجانب صدام ليفربول مع بايرن ميونخ، وجاءت الترشيحات العالية للفريقين للتتويج بلقب المسابقة هذا الموسم، لتجعل هذه المواجهة أكثر ترقبًا، مع محاولة يوفنتوس تحويل اكتساحه للجانب المحلي في إيطاليا إلى تتويج أوروبي بلقب البطولة الأكبر، والتي وصل فيها للنهائي مرتين خلال آخر 4 سنوات، ضد الفريق الإسباني الذي يعرف أن وصوله للنهائي هذا الموسم يعني اللعب في معقله وملعبه الذي تحدد كمستضيف للمباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

6 نجوم لعبوا ضمن صفوف الفريقين خلال آخر 30 عامًا من بينهم لاعبين حاليين في صفوف كل فريق، نستعرضهم في السياق التالي..

خوان اسنايدر

المدرب الحالي لجيف يونايتد تشيبا الياباني، والمهاجم الأرجنتيني السابق الذي لعب خلال فترة التسعينيات لصفوف الفريقين.

اسنايدر لعب 46 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد مسجلًا 21 هدف، لكن فترته مع يوفنتوس لم تكن بمثل نجاح فترته مع النادي المدريدي، فلعب اسنايدر مع يوفنتوس 25 مباراة مسجلًا هدفين فقط.

كريستيان فييري

المهاجم الإيطالي السابق، لعب موسم مع يوفنتوس (1995/1996) ثم انتقل للعب ضمن صفوف أتلتيكو مدريد في الموسم التالي.

وتألق فييري بشكل أكبر في إسبانيا، فلعب 32 مباراة مع الفريق المدريدي في مختلف البطولات مسجلًا إجمالي 22 هدف، مقارنة ب37 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالهم 14 هدف.

دييجو

صانع ألعاب فلامنجو الحالي، خاض تجربتين مع الفريقين، البداية كانت مع يوفنتوس ولم تكن الفترة المميزة مع تعرض العملاق الإيطالي لتخبط كبير في الأداء، وشارك صانع الألعاب في 47 مباراة بقميص يوفنتوس خلال موسم ونصف الموسم (بداية من 2009/2010 وحتى يناير 2011)، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 18 هدف، وتم بيعه لاحقًا لنادي فولفسبورج الألماني

وانتقل دييجو لصفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في موسم 2011/2012، مسجلًا خلال هذه الفترة 6 أهداف، وقرر أتلتيكو مدريد شراء اللاعب في يناير 2014، لكنه لاحقًا قام ببيع اللاعب بعد 6 أشهر فقط، ليكون إجمالي مع قدمه اللاعب مع النادي المدريد هو 8 أهداف و15 تمريرة حاسمة في 62 مباراة.

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تياجو مينديز

لاعب الوسط البرتغالي السابق، انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2007 مع عودة الفريق للسيريا أي، ومحاولة تشكيل فريق قوي يعيد الفريق لمصاف المنافسة مجددًا.

وأمضى مينديز موسمين ونصف ضمن صفوف يوفنتوس لعب خلالها 48 مباراة، ولم يقنع جمهور الفريق بقدراته على أن يكون لاعب أساسي في صفوف العملاق الإيطالي.

لكن في أتلتيكو مدريد كان الوضع مختلفًا تمامًا للاعب الذي لعب 8 مواسم مع الفريق (2 منهم بشكل إعارة من يوفنتوس)، شارك خلالها في التتويج التاريخي بلقب لاليجا في موسم 2013/2014، بالإضافة للوصول إلى نهائي دوري الأبطال في مناسبتين مع الفريق في 2014 و2016. وشارك مينديز مع أتلتيكو في 228 مباراة، سجل خلالها 20 هدف وصنع 14.

ماريو ماندزوكيتش

المهاجم الكرواتي المميز، يلعب حاليًا ضمن صفوف يوفنتوس في موسمه الرابع مع الفريق، مشاركًا في 153 مباراة في مختلف البطولات، ومسجلًا إجمالي 43 هدف.

ماندزوكيتش لعب سابقًا ضمن صفوف أتلتيكو مدريد في موسم 2014/2015، وكان عنصر اساسيًا في صفوف الفريق مشاركًا في 43 مباراة ومسجلًا 20 هدف، ولعب خلال فترته مع أتلتيكو مباراتين ضد يوفنتوس في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فاز اتلتيكو في أسبانيا بهدف نظيف، وتعادلا سلبيًا في إيطاليا.

ألفارو موراتا

الوافد الجديد لأتلتيكو مدريد في يناير 2019، منذ قدومه وهو يلعب بشكل اساسي مع أتلتيكو مدريد، ومن المتوقع أن يشارك غدًا بشكل اساسي ضد الفريق الذي لعب معه موسمين بأكملهما (14/15 و15/16)، وكان له دور كبير في وصول الفريق لنهائي دوري الأبطال في عام 2015، وسجل هدف في المباراة النهائية التي خسرها يوفنتوس ضد برشلونة (3-1).

ولعب موراتا مع يوفنتوس في 93 مباراة مسجلًا 27 هدف وصانعًا 19 هدف، ورحل بعد فترة ناجحة مع يوفنتوس إلى ريال مدريد في صيف 2016 بعد ان قرر النادي المدريدي وقتها تفعيل بند يتيح له إعادة شراء المهاجم الأسباني.