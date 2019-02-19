شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ليدز 200 ألف جنيه استرليني بسبب التجسس على المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت السلطات الكروية الإنجليزية على نادي ليدز يونايتد المرشح للعودة إلى الدوري الممتاز غرامة قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني «230 ألف يورو»، بعد إقراره بالتجسس على الفرق المنافسة في الدرجة الأولى «الثانية عمليًا»، دون حسم نقاط من رصيده.

ويحتل ليدز المركز الثالث في الدرجة الأولى برصيد 61 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين فقط عن نوريتش سيتي المتصدر وبفارق الأهداف عن شيفيلد يونايتد الثاني. ويصعد إلى الدوري الممتاز في نهاية الموسم بشكل مباشر، الفريقان اللذان يحتلان المركزان الأول والثاني، بينما يتحدد صاحب بطاقة التأهل الثالثة بموجب مباريات ملحق بين أندية عدة.

في المقابل، تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في البريمرليج إلى الدرجة الثانية.

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وضبط أحد أفراد الجهاز الفني لليدز وهو يتجسس على تدريبات دربي كاونتي قبل مباراة بين الفريقين في 10 يناير الماضي. وأقر مدرب ليدز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في مؤتمر صحفي بمسؤوليته عن ذلك، وبأنه قام بالتجسس على الأندية المنافسة في الدرجة الأولى.

وقال في المؤتمر الذي عقده في 16 يناير الماضي، إن هدفه «مساعدة التحقيق» في المسألة، مؤكدًا أنه قام «بمراقبة كل المنافسين الذين لعبنا ضدهم. تابعنا كل الحصص التدريبية لهم قبل أن نواجههم».

وأضاف: «أنا أتقبل كل العقوبات المحتملة من السلطات».

وتمنع قوانين الاتحاد الإنجليزي للعبة الفرق من مراقبة تدريبات الخصوم حتى 72 ساعة قبل خوض المباراة.

وويسعى ليدز للعودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.