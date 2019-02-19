شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق بايرن ميونيخ الألماني ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 2».

وفي نفس التوقيت، تقام مباراة برشلونة وأولمبيك ليون، على ملعب الأخير بارك أولمبيك ليون، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1».