شكرا لقرائتكم خبر عن دور الـ16 لكأس إنجلترا: يونايتد ينهي سلسلة امتدت لـ7 سنوات.. ولا مفاجآت للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الإثنين مباريات المرحلة الخامسة لكأس الاتحاد الإنجليزي «دور الـ16»، والتي لُعبت على مدار أربعة أيام، بداية من مساء الجمعة وحتى مساء الأمس.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع نهائي من المسابقة، متضمنين حامل لقب البريميرليج، مانشستر سيتي، ووصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، مانشستر يونايتد.

وشهدت مباريات هذا الدور تألق الضيوف الذين فازوا في 6 مواجهات من أصل 8، في حين فاز أصحاب الأرض في مباراتين فقط «برايتون وسوانزي سيتي».

وكان الصدام الأبرز في المرحلة الخامسة من المسابقة، هو صدام تشيلسي ومانشستر يونايتد، في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي انتهى بنتيجة 1-0 للبلوز في ملعب ويمبلي، لكن الضيوف بالأمس نجحوا في الثأر من هزيمة الموسم الماضي، وهزموا أصحاب الأرض في معقلهم بهدفين دون مقابل.

وتألق لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعبًا الدور الأبرز في فوز فريقه بمساهمته في تسجيل الهدفين، فصنع الهدف الأول لزميله الإسباني أندير هيريرا، وأشرف شخصيًا على تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لعرضية ماركوس راشفورد مسجلًا هدفه التاسع في مباراته رقم 12 في مختلف البطولات تحت قيادة أولي جونار سولشاير «سجل 6 أهداف مع جوزيه مورينيو هذا الموسم في 20 مباراة».

وحقق أولي جونار سولشاير فوزه رقم 11 في أول 13 مباراة له مع مانشستر يونايتد «تعادل وهزيمة»، ليتجاوز عدد الانتصارات التي حققها جوزيه مورينيو «10 في 24 مباراة» قاد خلالها مانشستر يونايتد هذا الموسم قبل إقالته.

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وحقق مانشستر يونايتد الفوز في ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وبالتحديد في أكتوبر 2012، عندما تغلب تحت قيادة السير أليكس فيرجسون على تشيلسي بنتيجة 3-2 في البريميرليج، ليكون سولشاير بالأمس هو أول مدرب لمانشستر يونايتد من بعد السير أليكس فيرجسون، ينجح في التغلب على تشيلسي في معقله.

ولم تشهد بقية المباريات مفاجأت تذكر، فسحق مانشستر سيتي مضيفه نيوبورت كاونتي – فريق الدرجة الثانية – بنتيجة 4-1، في مباراة احتاج فيها مانشستر سيتي للتسجيل في الشوط الثاني جميع أهدافه بعد صمود منافسه الشجاع في أول 45 دقيقة، ليكون نيوبورت كاونتي هو خامس فريق هذا الموسم لا يستقبل أهداف من رجال المدرب بيب جوارديولا خلال الشوط الأول في مباراة (بعد ليون «2»، ليفربول، تشيلسي وولفرهامبتون).

وتأهل واتفورد لدور الـ8 بعد ان تجاوز عقبة مضيفه، كوينز بارك رينجيرز، في مباراة سدد فيها واتفورد تسديدة وحيدة على مرمى منافسه كانت كفيلة بحسم المباراة وفوزه بهدف نظيف من توقيع الفرنسي إيتيان كابو.

وحقق برايتون فوزه الأول في معقله (ملعب أمكس) في عام 2019 بالتغلب على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تسجيل الظهير الأيسر الإنجليزي المخضرم أشلي كول لأول أهدافه بقميص ديربي كاونتي، وأول أهدافه على الإطلاق في كأس الإتحاد في مباراته رقم 49 في المسابقة.

وواصل ميلوول، فريق التشامبيونشيب، مغامرته في الكأس بتجاوزه عقبة مضيفه، ويمبلدون، بهدف نظيف، وبلوغ دور الـ8 في كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 15 عام.

وبلغ وولفرهامبتون دور الـ8 في المسابقة بعد تجاوز عقبة مضيفه بريستول سيتي، بهدف نظيف، ليتأهل وولفرهامبتون للدور ربع نهائي في كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2003.

وقلب سوانزي سيتي تأخره ضد ضيفه، برينتفورد، بهدف نظيف، وحقق فوز ساحق بنتيجة 4-1، ليمدد الفريق سجله الساحق ضد ضيفه بتحقيقه الفوز على برينتفورد في اخر 6 مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات.

وهزم كريستال بالاس مضيفه، دونكاستر روفرز، بنتيجة 2-0، ليتأهل الفريق لدور الثمانية ويصبح على بعد خطوات قليلة من الوصول لويمبلي مرة أخرى بعد ان لعب الفريق نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي نسخة موسم 2015/2016 (خسر النهائي ضد مانشستر يونايتد).